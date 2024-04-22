За неделю от укусов клещей пострадали 65 туляков

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Общая инфицированность клещей бореллиями в 3,7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За прошедшую неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 65 человек (из них дети – 16 человек). Чаще всего клещи присасываются в садово-огородных товариществах и во дворах жилых домов (около 70% всех случаев) а также при посещении лесов (9,8% случаев).

За время мониторинга исследован 51 клещ, снятый с людей, и 24 клеща, взятых из окружающей среды. Общая инфицированность бореллиями составила 16%, что выше среднемноголетнего уровня на 49,5% и выше аналогичного периода 2023 года в 3,7 раза.

С начала года зарегистрировано 5 случаев болезни Лайма. Во всех случаях заболевшие подверглись укусам ещё в прошлом году, а диагноз был поставлен поздно из-за несвоевременного обращения к медикам.

В текущем году от клещей обработают 1200 га территории, из них 635 га относятся к летним оздоровительным учреждениям.