Туляки пожаловались на ужасное состояние терапевтического отделения в горбольнице №11

Фото из группы ВКонтакте "Тула.Жесть".

Туляки пожаловались на состояние терапевтического отделения в горбольнице № 11 на Чаплыгина, 13. Соответствующий пост они разместили в соцсетях.

— Была просто в шоке от ненадлежащего состояния больничных помещений, в которых пребывают пациенты. Все обшарпано, на стенах облупилась краска и стала обваливаться, потолки сыплются, линолеум на полу рваный. Заходя в палату, охватывает жуткий страх! Страшно находиться! Больница в ужасном состоянии. ГУЗ ГБ № 11 не видела комплексного ремонта не один десяток лет, — такое сообщение появилось в группе ВКонтакте «Тула Жесть».

В минздраве Тульской области рассказали Myslo, что в настоящее время в больнице проходит первый этап капитального ремонта здания — ремонт фасада.

— В дальнейшем по мере выделения денежных средств будут проведены ремонтные работы во всех внутренних помещениях стационарного корпуса, — уточнили в пресс-службе ведомства.