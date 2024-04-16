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«Идет подъём воды. Срочно эвакуируйтесь!»: тулякам пришли странные sms. Что они означают?

«Идет подъём воды. Срочно эвакуируйтесь!»: тулякам пришли странные sms. Что они означают?

Утром 16 апреля туляки получили странные оповещения.

Тулякам с номера RSCHS, куда обычно присылают новости о всяких неблагоприятных погодных явлениях, начали приходить SMS следующего содержания:

«На р. Ишим идет критический подъем воды! СРОЧНО эвакуируйтесь! Возьмите с собой документы и ценные вещи. ГЛ — 122 кнопка 3». 

Возможно, не все знают, что в Тульской области реки Ишим нет, поэтому подписчики попросили редакцию Myslo узнать, что означают эти оповещения.

МЧС такие сообщения не рассылает с 2021 года. Это делают правительства. В тульском Ситуационном центре губернатора Myslo сообщили, что «рассылку не делали, СМС разослал оператор ошибочно».

Ишим — река в Казахстане и России, левый и самый длинный приток Иртыша. Там сейчас действительно идет резкий подъем воды. Однако Туле потоп не угрожает: туляки получили сообщения из-за ошибки оператора.

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