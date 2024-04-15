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Какие дома Тулы будут обесточены 16 апреля

Какие дома Тулы будут обесточены 16 апреля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Свободы, 16, 16-а, 16-б, 17, 21, 22, 27, 32, 33,
  • ул. Гоголевская, 53-а, 53-б, 53-в, 55, 61,
  • ул. Бундурина, 19,
  • ул. Мелиховская, 4, 5-13, 29-33, 30-34, 47,
  • ул. Ключевая,  4-47,
  • ул. Серпуховская, 12, 14, 17, 28, 18,
  • 3-я Горельская 22,
  • 2-я Горельская 2,
  • ул. Маяковского, 12,
  • ул. Папанина, 1-35 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а, 1-б,
  • ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 2-а,
  • ул. Вахрушева, 7, 8, 10,
  • ул. Комсомольская, 1-б,
  • ул. Бандикова, 2-а, 4-а, 6-а, 8-а,
  • ул. Демьянова, 2-а,
  • ул. М. Смирнова, 115-а,
  • ул. Пионерская, 37-61 (нечётн.), 56-70 (чётн.), 1, 23, 70-а,
  • ул. 1-я Хомутовка, 37,
  • ул. Колетвинова, 27, 29, 31,
  • ул. Староникитская, 73-а, 73-б,
  • ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.), 30-а, 38-а, 35-а, 37-а,
  • пос. Горняк: ул. 2-я Садовая, 7-33 (нечётн.), 1, 27-а,
  • 1-й пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 9/1,
  • 2-й пр-д, 2-10 (чётн.), 1, 1-а,
  • ул. Киреевская, 7.

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