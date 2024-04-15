Какие дома Тулы будут обесточены 16 апреля

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:
- ул. Свободы, 16, 16-а, 16-б, 17, 21, 22, 27, 32, 33,
- ул. Гоголевская, 53-а, 53-б, 53-в, 55, 61,
- ул. Бундурина, 19,
- ул. Мелиховская, 4, 5-13, 29-33, 30-34, 47,
- ул. Ключевая, 4-47,
- ул. Серпуховская, 12, 14, 17, 28, 18,
- 3-я Горельская 22,
- 2-я Горельская 2,
- ул. Маяковского, 12,
- ул. Папанина, 1-35 (нечётн.), 2-36 (чётн.), 1-а, 1-б,
- ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-40 (чётн.), 2-а,
- ул. Вахрушева, 7, 8, 10,
- ул. Комсомольская, 1-б,
- ул. Бандикова, 2-а, 4-а, 6-а, 8-а,
- ул. Демьянова, 2-а,
- ул. М. Смирнова, 115-а,
- ул. Пионерская, 37-61 (нечётн.), 56-70 (чётн.), 1, 23, 70-а,
- ул. 1-я Хомутовка, 37,
- ул. Колетвинова, 27, 29, 31,
- ул. Староникитская, 73-а, 73-б,
- ул. Войкова, 29-49 (нечётн.), 28-42 (чётн.), 30-а, 38-а, 35-а, 37-а,
- пос. Горняк: ул. 2-я Садовая, 7-33 (нечётн.), 1, 27-а,
- 1-й пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 9/1,
- 2-й пр-д, 2-10 (чётн.), 1, 1-а,
- ул. Киреевская, 7.