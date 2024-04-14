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В ближайшие часы Тулу накроет мощный ветер
Фото Дмитрия Дзюбина.

В ближайшие часы Тулу накроет мощный ветер

Ночью возможна гроза. МЧС объявило метеопредупреждение.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа с сохранением до конца суток 15 апреля на территории Тульской области местами ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 13-18 м/с.

Ночью ожидается кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза.

МЧС предупреждает — при порывистом ветре:

  • машину поставьте в гараж или паркуйте вдали от деревьев,
  • на улице обходите шаткие строения, избегайте деревьев, мостов, эстакад,
  • не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы, не разжигайте костры.

В случае ЧС звоните в Единую службу спасения: 01, с мобильного — 112.

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сегодня, в 18:10 +1
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