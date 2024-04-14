В ближайшие часы Тулу накроет мощный ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа с сохранением до конца суток 15 апреля на территории Тульской области местами ожидается усиление западного ветра. Порывы могут достигать 13-18 м/с.
Ночью ожидается кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза.
МЧС предупреждает — при порывистом ветре:
- машину поставьте в гараж или паркуйте вдали от деревьев,
- на улице обходите шаткие строения, избегайте деревьев, мостов, эстакад,
- не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений, кустарников, сухой травы, не разжигайте костры.
В случае ЧС звоните в Единую службу спасения: 01, с мобильного — 112.