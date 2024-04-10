В этом году в школы Тульской области пойдут более 15 тысяч первоклашек

На 9 апреля в Тульской области подано 8664 заявления. Это больше половины от планов. Всего же в 2024 году в школы региона пойдут 15 303 первоклассника. Об этом сообщили в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления.
Приемная кампания проходит в несколько этапов.
С 1 апреля по 30 июня:
- если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территорией;
- при наличии льгот;
- если брат или сестра ребёнка уже учатся в выбранной школе.
С 6 июля по 5 сентября:
- для всех граждан на свободные места не по месту регистрации.
Как подать заявление:
- Заполните и отправьте заявку на сайте Госуслуг;
- Принесите оригиналы и копии документов в школу;
- Дождитесь уведомления о зачислении в личном кабинете.
Распределение происходит по времени подачи заявления. Школа может отказать в зачислении, если закончились места в первых классах. В такой ситуации ребёнку предложат место в другой общеобразовательной организации.
Горячая линия министерства образования Тульской области по зачислению в первый класс: 8 (4872) 22-40-32.