В этом году в школы Тульской области пойдут более 15 тысяч первоклашек

Фото из архива Myslo.

В регионе проходит приемная кампания по зачислению детей в первые классы.

На 9 апреля в Тульской области подано 8664 заявления. Это больше половины от планов. Всего же в 2024 году в школы региона пойдут 15 303 первоклассника. Об этом сообщили в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления.

Приемная кампания проходит в несколько этапов.

С 1 апреля по 30 июня:

если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территорией;

при наличии льгот;

если брат или сестра ребёнка уже учатся в выбранной школе.

С 6 июля по 5 сентября:

для всех граждан на свободные места не по месту регистрации.

Как подать заявление:

Заполните и отправьте заявку на сайте Госуслуг;

Принесите оригиналы и копии документов в школу;

Дождитесь уведомления о зачислении в личном кабинете.

Распределение происходит по времени подачи заявления. Школа может отказать в зачислении, если закончились места в первых классах. В такой ситуации ребёнку предложат место в другой общеобразовательной организации.

Горячая линия министерства образования Тульской области по зачислению в первый класс: 8 (4872) 22-40-32.