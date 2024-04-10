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В этом году в школы Тульской области пойдут более 15 тысяч первоклашек
Фото из архива Myslo.

В этом году в школы Тульской области пойдут более 15 тысяч первоклашек

В регионе проходит приемная кампания по зачислению детей в первые классы.

На 9 апреля в Тульской области подано 8664 заявления. Это больше половины от планов. Всего же в 2024 году в школы региона пойдут 15 303 первоклассника. Об этом сообщили в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления.

Приемная кампания проходит в несколько этапов.

С 1 апреля по 30 июня:

  • если ребенок зарегистрирован на закрепленной за школой территорией;
  • при наличии льгот;
  • если брат или сестра ребёнка уже учатся в выбранной школе.

С 6 июля по 5 сентября:

  • для всех граждан на свободные места не по месту регистрации.

Как подать заявление:

  • Заполните и отправьте заявку на сайте Госуслуг;
  • Принесите оригиналы и копии документов в школу;
  • Дождитесь уведомления о зачислении в личном кабинете.

Распределение происходит по времени подачи заявления. Школа может отказать в зачислении, если закончились места в первых классах. В такой ситуации ребёнку предложат место в другой общеобразовательной организации.

Горячая линия министерства образования Тульской области по зачислению в первый класс: 8 (4872) 22-40-32.

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