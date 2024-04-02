Кукла и Утеха: в конюшне музея-усадьбы «Ясная Поляна» поселились две новые лошади

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

В мемориальной постройке, возраст которой насчитывает более двухсот лет, теперь живут 17 животных.

Здание яснополянской конюшни было построено еще при деде писателя князе Николае Сергеевиче Волконском. Во времена Льва Толстого здесь всегда жили лошади: по разным подсчетам, не менее 20–25 животных. В Ясной Поляне и сегодня поддерживают усадебные традиции XIX века по содержанию лошадей.

Сейчас в музейной конюшне идет обновление поголовья: некоторым яснополянским лошадям больше 25 лет. Животные приобретаются взамен тех, кто уже не может работать из-за старости.

Новые обитатели яснополянской конюшни — лошади Кукла и Утеха. Обе они были куплены в Тульской области, в Киреевском районе.

На первом этапе выбора лошади для музея специалисты конюшни просматривают объявления, размещенные на интернет-площадках по продаже животных. По словам заведующего отделом мемориальной конюшни Ильи Чулкова, необходимая лошадь должна соответствовать нескольким критериям:

— Она должна быть не очень маленькой и не очень крупной. Желательна тяжеловозная порода, поскольку они универсальны и покладисты. Эти качества главные для лошадей, которые работают в музее.

Как только сделан предварительный выбор, работники музейной конюшни через прямое общение с продавцом выясняют, что лошадь уже умеет. Ветеринарный врач, который консультирует сотрудников конюшни, вместе с одним из них отправляется для осмотра животного. Ветврач оценивает состояние лошади на основе тестов, которые проводит на месте. В этот момент необходимо понять, насколько она спокойна и готова работать, когда ею управляет незнакомый ей всадник. По результатам этой детальной проверки делается вывод, подходит лошадь музею или нет.

После заключения договора животное в сопровождении специалистов отправляется на коневозе к своему новому месту жительства, где начинается период адаптации и подготовка к работе.

Девятилетняя рыжая Утеха — русский тяжеловоз, она появилась на свет на Прилепском конном заводе, специализирующемся на разведении лошадей этой породы. Отцом Утехи был тот же конь, что и у Ленточки, которая уже несколько лет живет в музейной конюшне. Уже сейчас можно сказать, что сестры очень похожи, потому что обе отличаются покладистым характером и легко идут на контакт с людьми.

Гнедой Кукле семь лет, она также относится к тяжеловозной породе. Сотрудники конюшни рассказывают, что эта молодая темпераментная лошадь уже в первую неделю своего пребывания в Ясной Поляне продемонстрировала готовность к работе.

Среди посетителей музея интерес к конюшне растет ежегодно. Новые лошади будут использоваться в занятиях верховой ездой, конных экскурсиях, прогулках верхом и в экипаже, а также мастер-классах на конном дворе и даже в фотоссесиях.

На вопрос «Были ли у Толстого тяжеловозы?» точного ответа дать нельзя. Можно лишь это предположить. Лев Николаевич писал жене в 1885 году: «Запряг Крысу в бочку и поехал за водой». Поскольку объем водовозной бочки больше трехсот литров, с таким грузом могла справиться только рабочая лошадь, предназначенная для перевозки больших тяжестей. Этому вполне соответствуют тяжеловозы.