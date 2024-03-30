В тульском Роспотребнадзоре откроется горячая линия по вопросам школьного питания

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области с 1 по 12 апреля будет работать горячая линия по вопросам организации горячего питания в школах региона.
Родители и все заинтересованные лица могут получить консультацию специалистов по всем вопросам, связанным с организацией питания школьников. Звонки будут приниматься по следующим телефонам:
- Управление Роспотребнадзора по Тульской области – 8(4872)37-39-71, 37-39-01, 37-13-94, 21-89-34, 55-55-50;
- Алексинский территориальный отдел – 8(48753)4-09-09, 4-09-07;
- Ефремовский территориальный отдел – 8(48741)6-54-56, 6-10-11,
- Новомосковский территориальный отдел – 8(48762)6-42-06;
- Щекинский территориальный отдел – 8(48751)5-23-83, 5-37-37.