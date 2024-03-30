В тульском Роспотребнадзоре откроется горячая линия по вопросам школьного питания

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Звонки будут приниматься с 1 по 12 апреля в Туле, Алексине, Ефремове, Новомосковске и Щекине.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области с 1 по 12 апреля будет работать горячая линия по вопросам организации горячего питания в школах региона.

Родители и все заинтересованные лица могут получить консультацию специалистов по всем вопросам, связанным с организацией питания школьников. Звонки будут приниматься по следующим телефонам: