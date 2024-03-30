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В тульском Роспотребнадзоре откроется горячая линия по вопросам школьного питания
Фото из архива Myslo

В тульском Роспотребнадзоре откроется горячая линия по вопросам школьного питания

Звонки будут приниматься с 1 по 12 апреля в Туле, Алексине, Ефремове, Новомосковске и Щекине.

В Управлении Роспотребнадзора по Тульской области с 1 по 12 апреля будет работать горячая линия по вопросам организации горячего питания в школах региона.

Родители и все заинтересованные лица могут получить консультацию специалистов по всем вопросам, связанным с организацией питания школьников. Звонки будут приниматься по следующим телефонам:

  • Управление Роспотребнадзора по Тульской области – 8(4872)37-39-71, 37-39-01, 37-13-94, 21-89-34, 55-55-50;
  • Алексинский территориальный отдел – 8(48753)4-09-09, 4-09-07;
  • Ефремовский территориальный отдел – 8(48741)6-54-56, 6-10-11,
  • Новомосковский территориальный отдел – 8(48762)6-42-06;
  • Щекинский территориальный отдел – 8(48751)5-23-83, 5-37-37.

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