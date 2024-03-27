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В Тульской области фермеры незаконно продлили срок годности цыплят-бройлеров
Фото: freepik.com

В Тульской области фермеры незаконно продлили срок годности цыплят-бройлеров

Нарушение было выявлено специалистами межрегионального Управления Россельхознадзора.

В конце февраля сотрудники ведомства провели контрольное мероприятие в отношении организации, зарегистрированной в Тепло-Огаревском районе Тульской области. Она специализируется на производстве мясной продукции.

Исходя из производственных ветеринарных сопроводительных документов, предприятие  искусственно завысило срок годности партии цыплят-бройлеров весом 126 кг.

Это является нарушением технического регламента ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции». Россельхознадзор объявил предприятию предостережение.

 

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