В Тульской области фермеры незаконно продлили срок годности цыплят-бройлеров

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В конце февраля сотрудники ведомства провели контрольное мероприятие в отношении организации, зарегистрированной в Тепло-Огаревском районе Тульской области. Она специализируется на производстве мясной продукции.

Исходя из производственных ветеринарных сопроводительных документов, предприятие искусственно завысило срок годности партии цыплят-бройлеров весом 126 кг.

Это является нарушением технического регламента ЕАЭС «О безопасности пищевой продукции». Россельхознадзор объявил предприятию предостережение.