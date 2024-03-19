  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский гаишник помог девушке с острой болью добраться по пробкам в больницу - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский гаишник помог девушке с острой болью добраться по пробкам в больницу

Тульский гаишник помог девушке с острой болью добраться по пробкам в больницу

Родители девушки вынесли благодарность инспектору.

Эта история произошла еще 6 марта, а известно о ней стало только сейчас.

Старший инспектор отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Геннадий Литвинов нес службу на 120-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе. Внезапно к нему обратился взволнованный мужчина, который рассказал, что везет дочку из Москвы в Тулу. По пути ей стало плохо, она ощутила резкую боль, от которой начала терять сознание. Девушке необходимо было срочно попасть в больницу, а на пути возник дорожный затор.

Полицейский сообщил о случившемся в дежурную часть, сотрудники связались с заокской больницей и выяснили, что там есть дежурный хирург. Включив спецсигналы, автоинспектор оперативно сопроводил автомобиль в медучреждение. Девушку экстренно прооперировали, ее жизни ничто не угрожает.

 

В случае возникновения сложной ситуации вы можете обратиться за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции не оставят в беде и окажут всевозможное содействие, а при необходимости — помогут с вызовом спецслужб или эвакуатора.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 08:51 +3
Другие статьи по темам
Событие
ГИБДДДПСспасли
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Квартира в Заречье с выгодой до 243 600 рублей!
Квартира в Заречье с выгодой до 243 600 рублей!
Как всё устроено: Евраз Узловая построит экологичное производство замкнутого цикла
Как всё устроено: Евраз Узловая построит экологичное производство замкнутого цикла
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.