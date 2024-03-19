Тульский гаишник помог девушке с острой болью добраться по пробкам в больницу

Эта история произошла еще 6 марта, а известно о ней стало только сейчас.

Старший инспектор отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Тульской области Геннадий Литвинов нес службу на 120-м километре автодороги М-2 «Крым» в Заокском районе. Внезапно к нему обратился взволнованный мужчина, который рассказал, что везет дочку из Москвы в Тулу. По пути ей стало плохо, она ощутила резкую боль, от которой начала терять сознание. Девушке необходимо было срочно попасть в больницу, а на пути возник дорожный затор.

Полицейский сообщил о случившемся в дежурную часть, сотрудники связались с заокской больницей и выяснили, что там есть дежурный хирург. Включив спецсигналы, автоинспектор оперативно сопроводил автомобиль в медучреждение. Девушку экстренно прооперировали, ее жизни ничто не угрожает.

В случае возникновения сложной ситуации вы можете обратиться за помощью к инспекторам ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции не оставят в беде и окажут всевозможное содействие, а при необходимости — помогут с вызовом спецслужб или эвакуатора.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.

Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.