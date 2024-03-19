  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Пенсионерка из Тульской области перевела мошенникам 1,4 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пенсионерка из Тульской области перевела мошенникам 1,4 млн рублей

Пенсионерка из Тульской области перевела мошенникам 1,4 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Щекино 67-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, потерпевшей позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и заявили, что к её банковским счетам получили доступ злоумышленники. После этого мошенники предложили пенсионерке перевести деньги на «безопасный» счет. 

Женщина поверила злоумышленникам и перевела им 1,4 миллиона рублей. Только через пару дней пенсионерка рассказала обо всем родственникам, а потом и полицейским. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:00 +1
Другие статьи по темам
Прочее
мошенничествоуголовное делоЩекинопрокуратура
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские полицейские спасли 86-летнего пенсионера из горящей квартиры
Тульские полицейские спасли 86-летнего пенсионера из горящей квартиры
20 марта в Туле несколько домов останутся без воды
20 марта в Туле несколько домов останутся без воды
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.