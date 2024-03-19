Пенсионерка из Тульской области перевела мошенникам 1,4 млн рублей

В Щекино 67-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По предварительным данным, потерпевшей позвонили неизвестные, представились сотрудниками ФСБ и заявили, что к её банковским счетам получили доступ злоумышленники. После этого мошенники предложили пенсионерке перевести деньги на «безопасный» счет.

Женщина поверила злоумышленникам и перевела им 1,4 миллиона рублей. Только через пару дней пенсионерка рассказала обо всем родственникам, а потом и полицейским. В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».