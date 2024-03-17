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Вильфанд предупредил о возвращении морозов
Фото Алексея Пирязева.

Вильфанд предупредил о возвращении морозов

«Мы живем все-таки не в тропиках», — заявил метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о возвращении морозов. Несмотря на то, что в регионах Центральной России установилась погода с плюсовыми температурными значениями, ожидаются заморозки.

— Вспомните, как ярко март улыбался москвичам еще 1-3-го числа. Температура была +5…+8. Такая должна быть 1 апреля. А потом какие морозы ударили. Эта весенняя улыбка обманчива, — сказал Роман Вильфанд в интервью «Парламентской газете».

Он заявил, что и в первой декаде апреля ожидается -5…-6.

— К этому нужно готовиться и не удивляться. Заморозки майские тоже хорошо всем известны, поэтому, конечно же, еще будут отрицательные температуры. Мы живем все-таки не в тропиках, — отметил Вильфанд.

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Фотограф:
сегодня, в 19:21 −2
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