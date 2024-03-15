Из-за сбросов в Тульской области в Оке повысится уровень воды

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Уровень воды в Оке повысится из-за сбросов в Тульской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области. Как пишет издание KP40, сейчас проходит регулировка уровня воды в Черепетском водохранилище в Суворове. В реку каждую секунду сбрасывают 12-13 кубометров.

— Несмотря на то, что такой объем притока воды в реку Оку значительно не изменит уровень воды, в пределах Калужской области повышение уровня воды в реке Оке составит 10-15 см, но из-за разницы физико-химических свойств воды возможно ослабление прочности льда на Оке, появление промоин, в некоторых местах полное разрушение ледяного поля, — заявили в МЧС.