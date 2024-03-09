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Ведро соленых грибов и 5 кг варенья: тулячки рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта
Изображение от freepik.

Ведро соленых грибов и 5 кг варенья: тулячки рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта

В опросе сервиса SuperJob приняли участие женщины старше 18 лет из Тулы.

Несмотря на то, что цветы являются традиционным символом 8 Марта, 9% женщин зачислили этот подарок в необычные из-за уникальности некоторых видов («цветущая опунция») или их количества («101 роза»).

На втором месте рейтинга необычных подарков на 8 Марта — домашние питомцы, чаще всего это собаки, кошки или попугаи (7% опрошенных).

По 5% женщин необычными подарками к Международному женскому дню назвали путешествия и кухонную утварь. Для 2% опрошенных неожиданными подарками на 8 Марта стали украшения, сертификаты на активности или мастер-классы, игрушки, сладости, деньги, билеты в театр, кино или на концерт.

1 из 100 в Международный женский день была поражена подарком в виде автомобиля. Также по 1% женщин удивили такие подарки как одежда или обувь, бытовая техника, смартфоны или планшеты, hand-made, инструменты для ремонта, картины, спортивный инвентарь или предложение руки и сердца.

Среди других необычных подарков на 8 Марта женщины называли варенье, солености, сертификаты в spa, живых бабочек, заправку автомобиля, входную дверь в квартиру, песню, микроскоп, стихи, фотосессию, набор шахмат.

4 из 10 женщин отметили, что не получали на 8 Марта необычных подарков.

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Автор:
сегодня, в 15:59 0
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