  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Иван Онищенко завоевал золото первенства ЦФО по боксу - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Иван Онищенко завоевал золото первенства ЦФО по боксу
Фото пресс-службы министерства спорта Тульской области.

Иван Онищенко завоевал золото первенства ЦФО по боксу

В Орле завершилось первенство ЦФО по боксу среди юниоров 19-22 лет.

9 марта в финальном бою первенства ЦФО по боксу среди юниоров 19-22 лет в супертяжёлой весовой категории свыше 92 кг тульский спортсмен Иван Онищенко единогласным решением судей выиграл у Владислава Борисевича из Московской области и занял первое место.

В полуфинале боксер был сильнее ещё одного представителя Подмосковья Руслана Федорина. Накануне бронзовыми призёрами соревнований стали Владислав Чечин в категории до 54 кг и Максим Стекольников в весе до 57 кг.

Возглавлял команду в Орле старший тренер мужской сборной Тульской области Андрей Зайцев.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 17:07 0
Другие статьи по темам
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Март 2024 может стать одним из самых сухих в XXI веке
Март 2024 может стать одним из самых сухих в XXI веке
Ведро соленых грибов и 5 кг варенья: тулячки рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта
Ведро соленых грибов и 5 кг варенья: тулячки рассказали о самых необычных подарках на 8 Марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.