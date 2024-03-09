Иван Онищенко завоевал золото первенства ЦФО по боксу

Фото пресс-службы министерства спорта Тульской области.

9 марта в финальном бою первенства ЦФО по боксу среди юниоров 19-22 лет в супертяжёлой весовой категории свыше 92 кг тульский спортсмен Иван Онищенко единогласным решением судей выиграл у Владислава Борисевича из Московской области и занял первое место.



В полуфинале боксер был сильнее ещё одного представителя Подмосковья Руслана Федорина. Накануне бронзовыми призёрами соревнований стали Владислав Чечин в категории до 54 кг и Максим Стекольников в весе до 57 кг.

Возглавлял команду в Орле старший тренер мужской сборной Тульской области Андрей Зайцев.