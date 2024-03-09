В Туле прошла весенняя ярмарка самозанятых

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

8 марта в ТЦ «Сарафан» прошла ярмарка самозанятых, организованная Центром «Мой Бизнес».

Свои товары представили порядка 20 производителей полиграфии, сувенирной продукции, ювелирных украшений, изделий из бисера, шерсти, фанеры, эпоксидной смолы, а также головоломок, свечей, мыла.

— По поручению губернатора Алексея Дюмина в регионе реализуются адресные меры поддержки предпринимателей. Число самозанятых в регионе превышает 56 тысяч человек, — подчеркнула заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина.

Центр «Мой Бизнес» в режиме единого окна оказывает меры поддержки в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Подробнее об услугах можно узнать на сайте Центра «Мой бизнес»: мойбизнестула.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 600-777-1 (звонок бесплатный).