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В Международный женский день в Туле прошел праздник северной ходьбы
Фото пресс-службы министерства спорта Тульской области.

В Международный женский день в Туле прошел праздник северной ходьбы

Для того, чтобы провести праздник активно, в парк пришли больше 60 участников.

8 марта в Комсомольском парке культуры и отдыха прошёл физкультурно-спортивный праздник северной ходьбы «Имя ей — женщина».
В мероприятии приняли участие около 60 человек, самому опытному из которых 85 лет.

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Для всех любителей здорового образа жизни была подготовлена развлекательная программа: веселая разминка, русские народные песни, конкурс костюмов и многое другое.

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В масс-старте приняла участие команда «Тульская улыбка», которая уже прошла 1424 км в рамках онлайн-марафона «Весна идёт».

Всем активным участницам вручили подарки.

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сегодня, в 14:11 +4
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