В Международный женский день в Туле прошел праздник северной ходьбы

8 марта в Комсомольском парке культуры и отдыха прошёл физкультурно-спортивный праздник северной ходьбы «Имя ей — женщина».
В мероприятии приняли участие около 60 человек, самому опытному из которых 85 лет.
Для всех любителей здорового образа жизни была подготовлена развлекательная программа: веселая разминка, русские народные песни, конкурс костюмов и многое другое.
В масс-старте приняла участие команда «Тульская улыбка», которая уже прошла 1424 км в рамках онлайн-марафона «Весна идёт».
Всем активным участницам вручили подарки.