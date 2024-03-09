В Международный женский день в Туле прошел праздник северной ходьбы

Фото пресс-службы министерства спорта Тульской области.

Для того, чтобы провести праздник активно, в парк пришли больше 60 участников.

8 марта в Комсомольском парке культуры и отдыха прошёл физкультурно-спортивный праздник северной ходьбы «Имя ей — женщина».

В мероприятии приняли участие около 60 человек, самому опытному из которых 85 лет.

Для всех любителей здорового образа жизни была подготовлена развлекательная программа: веселая разминка, русские народные песни, конкурс костюмов и многое другое.

В масс-старте приняла участие команда «Тульская улыбка», которая уже прошла 1424 км в рамках онлайн-марафона «Весна идёт».

Всем активным участницам вручили подарки.