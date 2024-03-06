Самые высокооплачиваемые вакансии в Тульской области – в продажах

Эксперты определили, какие вакансии в начале марта в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге
заняла вакансия на должность руководителя ведущего менеджера по
оптовым продажам.
В начале марта 2024 года в Тульской области открыто более 13 575 вакансий, из них 4924 с зарплатой от 100 000 руб. Чаще всего это предложения из области «Розничная торговля», «Продукты питания», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет».
Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области в начале марта 2024 года:
- Ведущий менеджер по оптовым продажам от 100 000 до 350 000 рублей до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93436932
- Автомеханик от 100 000 до 350 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93245589
- Менеджер по продажам элитной недвижимости и новостроек от 150 000 до 300 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92587999
- Водитель-экспедитор категории Е WILDBERRIES от 180 000 до 270 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93486268
- Водитель категории Е от 180 000 до 270 000 рублей до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93522358
- Оператор станков с ПУ от 195 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93853079
- Шлифовщик от 200 000 до 240 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93225690 (вахтовый метод)
- Рабочий (Оператор линии сборки) от 216 000 до 226 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92891655
- Шлифовщик по металлу от 190 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92957800 (вахтовый метод)
- Руководитель регионального подразделения от 190 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/94053841