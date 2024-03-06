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Самые высокооплачиваемые вакансии в Тульской области – в продажах

Самые высокооплачиваемые вакансии в Тульской области – в продажах

Исследования провели аналитики hh.ru.

Эксперты определили, какие вакансии в начале марта в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге
заняла вакансия на должность руководителя ведущего менеджера по
оптовым продажам.

В начале марта 2024 года в Тульской области открыто более 13 575 вакансий, из них 4924 с зарплатой от 100 000 руб. Чаще всего это предложения из области «Розничная торговля», «Продукты питания», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет».

Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области в начале марта 2024 года:

  1. Ведущий менеджер по оптовым продажам от 100 000 до 350 000 рублей до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93436932
  2. Автомеханик от 100 000 до 350 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93245589
  3. Менеджер по продажам элитной недвижимости и новостроек от 150 000 до 300 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92587999
  4. Водитель-экспедитор категории Е WILDBERRIES от 180 000 до 270 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93486268
  5. Водитель категории Е от 180 000 до 270 000 рублей до вычета налогов, https://tula.hh.ru/vacancy/93522358
  6. Оператор станков с ПУ от 195 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93853079
  7. Шлифовщик от 200 000 до 240 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/93225690 (вахтовый метод)
  8. Рабочий (Оператор линии сборки) от 216 000 до 226 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92891655
  9. Шлифовщик по металлу от 190 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/92957800 (вахтовый метод)
  10. Руководитель регионального подразделения от 190 000 рублей на руки, https://tula.hh.ru/vacancy/94053841

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