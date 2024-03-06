Самые высокооплачиваемые вакансии в Тульской области – в продажах

Эксперты определили, какие вакансии в начале марта в Тульской области стали самыми высокооплачиваемыми. Первое место в рейтинге

заняла вакансия на должность руководителя ведущего менеджера по

оптовым продажам.

В начале марта 2024 года в Тульской области открыто более 13 575 вакансий, из них 4924 с зарплатой от 100 000 руб. Чаще всего это предложения из области «Розничная торговля», «Продукты питания», «Информационные технологии, системная интеграция, интернет».

Рейтинг самых дорогих вакансий в Тульской области в начале марта 2024 года: