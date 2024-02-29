Родственницы участников СВО из Тульской области получат выплату к Международному женскому дню

Фото Алексея Пирязева

Матери, супруги, дочери и вдовы военнослужащих получат материальную выплату в размере 10 тыс. рублей. Она приурочена к Международному женскому дню. Соответствующий приказ 29 февраля подписал Алексей Дюмин.

Подобную меру социальной поддержки оказывали и в прошлом году. Тогда родственницы участников СВО получили 8 тыс. рублей в качестве материальной помощи.

К слову, чтобы получить выплату, нужно подать заявление через отделения соцзащиты, МФЦ, портал Госуслуг. А также предоставить документы, подтверждающие личность, свидетельство о заключении брака, рождении ребенка и сведения, подтверждающие участие мужчины в выполнении задач специальной военной операции. Подробную информацию можно получить на сайте Министерства труда и социальной защиты Тульской области.