  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Родственницы участников СВО из Тульской области получат выплату к Международному женскому дню - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Родственницы участников СВО из Тульской области получат выплату к Международному женскому дню
Фото Алексея Пирязева

Родственницы участников СВО из Тульской области получат выплату к Международному женскому дню

Инициатива принадлежит губернатору Алексею Дюмину.

Матери, супруги, дочери и вдовы военнослужащих получат материальную выплату в размере 10 тыс. рублей. Она приурочена к Международному женскому дню. Соответствующий приказ 29 февраля подписал Алексей Дюмин. 

Подобную меру социальной поддержки оказывали и в прошлом году. Тогда родственницы участников СВО получили 8 тыс. рублей в качестве материальной помощи. 

К слову, чтобы получить выплату, нужно подать заявление через отделения соцзащиты, МФЦ, портал Госуслуг. А также предоставить документы, подтверждающие личность, свидетельство о заключении брака, рождении ребенка и сведения, подтверждающие участие мужчины в выполнении задач специальной военной операции. Подробную информацию можно получить на сайте Министерства труда и социальной защиты Тульской области.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 15:31 0
Другие статьи по темам
Событие
социальные выплатывыплаты к 8 мартамеждународный женский день
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Многоуровневый двор, смарт-планировки и квартиры с террасами: каким будет ЖК «Платон парк»
Многоуровневый двор, смарт-планировки и квартиры с террасами: каким будет ЖК «Платон парк»
Наркодельцы из Красноярска хотели сбыть в Туле 190 кг наркотиков: суд огласил приговор
Наркодельцы из Красноярска хотели сбыть в Туле 190 кг наркотиков: суд огласил приговор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.