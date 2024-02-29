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Наркодельцы из Красноярска хотели сбыть в Туле 190 кг наркотиков: суд огласил приговор

Наркодельцы из Красноярска хотели сбыть в Туле 190 кг наркотиков: суд огласил приговор

Лабораторию подельников вычислили и накрыли сотрудники УФСБ.

В Туле уроженцы Красноярска 27-летний Дмитрий К. и 35-летний Владислав К. признаны виновными в незаконном производстве наркотиков.

Судом установлено, что с 3 августа 2022 года по 12 ноября 2022 года обвиняемые оборудовали под нарколабораторию дом в Щекинском районе. Мужчины планировали сбывать товар на территории региона, однако об их деятельности стало известно сотрудникам УФСБ. Подельников задержали, из незаконного оборота изъято 190 кг наркотиков. 

Приговором суда мужчинам назначены следующие наказания:

  • Дмитрий К. — 15 лет 2 месяца лишения свободы;
  • Владислав К. — 15 лет 4 месяца лишения свободы.

Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима. 

 


 

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