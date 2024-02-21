В Туле пройдёт выставка бездомных животных «Машина Добра»

Все желающие смогут найти себе верного и преданного друга.

Выставка «Машина Добра» пройдёт в воскресенье, 25 февраля, на первом этаже второго корпуса ТЦ «Сарафан», напротив детского парка «Джунгли». Посетители встретятся с кошками и щенками, которые находятся на попечении волонтеров, ищут уютный дом и любящего хозяина.

Все животные будут полностью здоровы и обработаны от паразитов. Забрать понравившегося питомца сможет каждый желающий, условий всего два: нужно заключить договор передачи животного (потребуется паспорт) и согласиться на отслеживание его дальнейшей судьбы.

Акция пройдёт с 12.00 до 16.00. Посмотреть на питомцев можно здесь.

Если вы не готовы подарить хвостику дом, но хотите помочь как-то иначе, организаторы с благодарностью примут корма для кошек и собак (сухие и консервированные), лакомства, впитывающие пелёнки и наполнители для кошачьих лотков, средства для обработки от паразитов, переноски, игрушки, лежанки, когтеточки, одеяла, постельное белье, миски и бумажные полотенца, а также крупы — рис и гречку.