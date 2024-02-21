  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле пройдёт выставка бездомных животных «Машина Добра» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле пройдёт выставка бездомных животных «Машина Добра»

В Туле пройдёт выставка бездомных животных «Машина Добра»

Все желающие смогут найти себе верного и преданного друга.

Выставка «Машина Добра» пройдёт в воскресенье, 25 февраля, на первом этаже второго корпуса ТЦ «Сарафан», напротив детского парка «Джунгли». Посетители встретятся с кошками и щенками, которые находятся на попечении волонтеров, ищут уютный дом и любящего хозяина.

Все животные будут полностью здоровы и обработаны от паразитов. Забрать понравившегося питомца сможет каждый желающий, условий всего два: нужно заключить договор передачи животного (потребуется паспорт) и согласиться на отслеживание его дальнейшей судьбы.

Акция пройдёт с 12.00 до 16.00. Посмотреть на питомцев можно здесь.

Если вы не готовы подарить хвостику дом, но хотите помочь как-то иначе, организаторы с благодарностью примут корма для кошек и собак (сухие и консервированные), лакомства, впитывающие пелёнки и наполнители для кошачьих лотков, средства для обработки от паразитов, переноски, игрушки, лежанки, когтеточки, одеяла, постельное белье, миски и бумажные полотенца, а также крупы — рис и гречку.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 07:40 +12
Другие статьи по темам
Событие
бездомные животныеблаготворительная акциявыставка Машина Добра
Место
ТулаТЦ Сарафан

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Доигровщица «Тулицы» Надежда Смирнова поделилась рецептом греческого пирога: видео
Доигровщица «Тулицы» Надежда Смирнова поделилась рецептом греческого пирога: видео
Погода в Туле 22 февраля: небольшой снег и оттепель
Погода в Туле 22 февраля: небольшой снег и оттепель
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.