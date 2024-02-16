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В Туле во время паводка может подтопить более 200 домов и пять мостов
Фото Алексея Пирязева.

В Туле во время паводка может подтопить более 200 домов и пять мостов

Половодье ожидается во второй-третьей декаде марта.

В Туле прошло совещание по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод. По информации специалистов Тульского ЦГМС, в этом году в связи с обильными снегопадами снежный покров в городе значительный.

По предварительным прогнозам, паводок пройдет во второй-третьей декаде марта. Критических значений не ожидается.

Напомним, что наибольший подъем воды в реке Упе был зафиксирован в 2012 году на уровне 545 см при критическом уровне 450 см. Максимальный уровень подъема воды в 2023 году составил 510 см.

Несмотря на прогнозы, ответственные службы должны быть вовремя готовы к разным вариантам развития событий — быстрому или постепенному таянию снега.

Заместитель начальника Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы Сергей Рожков отметил, что в этом году в зону подтопления могут попасть 9 участков в разных округах города. Подтопленными могут оказаться 246 домов с населением около 500 человек, территории 11 объектов экономики и 5 автомобильных мостов: в с. Берники, Прилепские выселки, Мерлиновка, д. Нижние Присады и Мыза.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Туле уже идет подготовка к безаварийному пропуску паводковых вод. Утвержден план, проведены необходимые расчеты в потребности сил и средств, определены места их размещения.

По состоянию на 16 февраля подготовлено 14 единиц плавсредств, 7 мотопомп, автономные источники электроснабжения, другое необходимое оборудование и материалы. Личный состав посещает занятия по проведению аварийно-спасательных работ в условиях весеннего половодья.

Сотрудники Центра гражданской защиты и спасательных работ обследуют гидротехнические сооружения Тулы. На балансе города состоит 32 таких объекта. Планируется ежедневный мониторинг состояния ливневой канализации, организация круглосуточного дежурства с периодическим объездом участков, попадающих в зоны подтопления.

О состоянии гидротехнических сооружений доложили представители Щекинской ГРЭС и Косогорского металлургического завода: на обоих объектах в штатном режиме идут плановые работы по подготовке аккумулирующих емкостей для принятия паводковых вод.

Специалисты в ближайшее время проверят работоспособность задвижек на обводном канале Казанской набережной.

Их планируют закрывать при поднятии воды в Упе свыше 240 см. При необходимости будет подключено насосное оборудование.

В городе будет проводиться контроль уровня подъема воды в Упе и Воронке: с началом паводкового периода устанавливаются специальные рейки, снимаются показания уровня подъема воды, ведется журнал учета паводковой обстановки.

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сегодня, в 14:55 0
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