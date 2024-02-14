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«Жалуйтесь куда хотите!»: жители Щекинских сёл вовремя не получили пенсию из-за графика работы почты
Фото из архива Myslo.ru

«Жалуйтесь куда хотите!»: жители Щекинских сёл вовремя не получили пенсию из-за графика работы почты

А неполученные деньги и вовсе вернулись в Соцфонд.

64-летняя Татьяна Волкова каждый месяц получала пенсию не позднее 11 числа. Но в феврале система сломалась:

— Поскольку 11 февраля — это воскресенье, я пришла пораньше, в субботу, 10 февраля. Но почтовое отделение оказалось закрыто. На двери висел новый график работы: вторник и пятница с 10 до 14 часов. Это что ж получается, ждать до вторника? А сейчас мне есть на что? Почему не предупредили заранее о смене графика? — возмущается Татьяна Вячеславовна. 

Пенсионерка позвонила на горячую линию Почты России и поинтересовалась, когда и где она сможет получить положенную ей пению, на что получила ответ: «Невыплаченные деньги возвращены в Социальный фонд».

— Менеджер по телефону сказала мне: «Жалуйтесь куда хотите!» Мы и так копейки получаем! Мало того что не доставляют корреспонденцию и квитанции, так еще теперь надо за ними бегать, чтобы мою законную пенсию получить? Безобразие! Мне лекарства нужно постоянно покупать — с пенсии как раз это и делаю. Вот лекарства закончились, и что мне делать? 

И даже во вторник, когда почта уже работала, женщина не смогла получить свою пенсию, поскольку деньги вернули в Соцфонд.

Татьяна Волкова живет в Кривцово. По её словам, многие пенсионеры оказались в подобной ситуации — почта одна на несколько населенных пунктов.

Редакция Myslo запросила комментарий у Почты России по данной ситуации. 

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Автор:
сегодня, в 14:46 +6
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