За год тульские следователи направили в суд 7 уголовных дел об убийствах прошлых лет

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Об этом руководитель регионального СУ СК России Владимир Усов рассказал на встрече с губернатором Алексеем Дюминым.

Глава региона отметил, что региональное управление СК РФ вносит весомый вклад в обеспечение законности и правопорядка в Тульской области. Особое внимание уделяется контролю за реализацией нацпроектов, а также делам, связанным с защитой прав несовершеннолетних, посягательством на жизнь и здоровье людей.

– Особенно важна деятельность ведомства в условиях специальной военной операции. На особом контроле необходимо держать вопросы, связанные с восстановлением социальных прав участников боевых действий и членов их семей, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Владимир Усов отметил, что основными задачами для следователей продолжают оставаться защита прав и законных интересов потерпевших, а также возмещение причиненного им ущерба . По словам главного следователя Тульской области, в регионе сохраняется высокий уровень раскрываемости преступлений.

В прошлом году в СУ СК РФ по Тульской области поступило 3646 сообщений о преступлениях. Было возбуждено 1244 уголовных дела. В производстве следователей находилось 1819 уголовных дел, 1006 из них завершены.

Окончено следствие по 142 делам о коррупции, семи уголовных делах о преступлениях экстремистской направленности. Удалось добиться полного возмещения ущерба, причиненного уклонением юрлиц от уплаты налогов. Кроме того, в 2023 году завершены 29 уголовных дел по 32 преступлениям прошлых лет, семь уголовных дел об убийствах направлено в суд.