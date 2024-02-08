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Туляки могут до 10 февраля предложить общественные пространства для благоустройства
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляки могут до 10 февраля предложить общественные пространства для благоустройства

Работы будут проводиться в 2025 году по программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

В Туле идёт прием предложений по общественным пространствам для вынесения на рейтинговое голосование. Все желающие могут до 10 февраля направить заявку установленного образца, схему предполагаемого благоустройства и согласие на обработку персональных данных.

Образцы можно найти здесь

Заявку можно направить на адрес электронной почты [email protected] или предоставить лично в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • Для жителей Центрального округа – ул. Тургеневская, д. 67,
  • Для жителей Пролетарского округа – ул. Марата, д. 162-А,
  • Для жителей Зареченского округа – ул. Литейная, д. 10,
  • Для жителей Привокзального округа – ул. Болдина, д. 50,
  • Для жителей Советского округа – ул. Вересаева, д. 2.
  • Управление благоустройства г. Тулы – ул. Советская, д. 14.

Прием заявок проводится до 10 февраля. После этого администрация Тулы рассмотрит предложения и отберет общественные пространства для голосования.

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