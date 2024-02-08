Туляки могут до 10 февраля предложить общественные пространства для благоустройства

В Туле идёт прием предложений по общественным пространствам для вынесения на рейтинговое голосование. Все желающие могут до 10 февраля направить заявку установленного образца, схему предполагаемого благоустройства и согласие на обработку персональных данных.
Образцы можно найти здесь.
Заявку можно направить на адрес электронной почты [email protected] или предоставить лично в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- Для жителей Центрального округа – ул. Тургеневская, д. 67,
- Для жителей Пролетарского округа – ул. Марата, д. 162-А,
- Для жителей Зареченского округа – ул. Литейная, д. 10,
- Для жителей Привокзального округа – ул. Болдина, д. 50,
- Для жителей Советского округа – ул. Вересаева, д. 2.
- Управление благоустройства г. Тулы – ул. Советская, д. 14.
Прием заявок проводится до 10 февраля. После этого администрация Тулы рассмотрит предложения и отберет общественные пространства для голосования.