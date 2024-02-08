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В Новомосковске отремонтируют три поликлиники
Фото Министерства здравоохранения Тульской области

В Новомосковске отремонтируют три поликлиники

Это детская поликлиника на улице Орджоникидзе и две поликлиники для взрослых — на улице Дружбы и улице Свердлова.

В медучреждении на ул. Свердлова появится отдельный вход для пациентов с температурой, а лабораторию для забора крови и процедурный кабинет перенесут с третьего этажа на первый. Появится новое оборудование. Уже заменены системы отопления и электроснабжения, отремонтирован рентген-кабинет. 

В поликлинике на ул. Дружбы выполнят ремонт на 2-4 этажах. Первый отремонтировали в 2019 году, именно здесь врачи будут принимать пациентов во время проведения работ. А узкие специалисты переведены в другие поликлиники города и в дневной стационар. В поликлинике заменят системы водоснабжения и электроснабжения, обновят кабинеты врачей и зону ожидания.

В детской поликлинике на ул. Орджоникидзе на время ремонта педиатры и узкие специалисты продолжат приём в других подразделениях больницы. После завершения работ в учреждении появится комната здорового ребенка, зоны ожидания и комната для кормления. 

Всего в этом году по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение» в регионе капитально отремонтируют 43 медучреждения. А также установят 33 ФАПа, закупят 48 единиц медицинской техники и 56 автомобилей.

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