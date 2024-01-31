Спорная разработка транспортной схемы Тулы: Агентство РАДАР признали добросовестным поставщиком

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Тульское управление антимонопольной службы не согласилось с администрацией Тулы о том, что Агентство РАДАР – недобросовестный поставщик.

Myslo уже писал о том, что пермское Агентство дорожной информации РАДАР планировало за 15 млн рублей разработать комплексную схему организации транспортного обслуживания Тулы. Администрация Тулы расторгла контракт с фирмой, посчитав, что работа выполнена халтурно.

Подробности — в нашем материале.

Администрация Тулы предложила УФАС включить Агентство РАДАР в реестр недобросовестных поставщиков в связи с существенным, по мнению заказчика, нарушением подрядчиком условий контракта. 22 января Управление ФАС по Тульской области рассмотрело это обращение.

Комиссия пришла к выводу о том, что оснований для включения пермского Агентства в реестр недобросовестных поставщиков нет. Текст решения — здесь.

Агентство РАДАР обратилось в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением о признании недействительным решения заказчика (администрации Тулы. — Прим. ред.) о расторжении контракта.