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В Тульской области инвалид хочет отсудить у больницы 800 тысяч рублей
Фото из архива Myslo

В Тульской области инвалид хочет отсудить у больницы 800 тысяч рублей

Мужчина считает, что медики неправильно лечили закрытый перелом, полученный им во время игры в футбол.

Новомосковский районный суд принял к производству гражданское дело по иску местного жителя к городской больнице. Мужчинае требует от учреждения 800 тысяч рублей в качестве возмещения вреда и моральных страданий, причинённых ненадлежащим оказанием медицинской помощи.  

Из искового заявления следует, что 23 сентября 2022 года истец, играя в футбол, повредил ногу. Скорая помощь доставила его в травматологическое отделение, где был диагностирован закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением.

Мужчина перенёс три операции, однако состояние не улучшалось.  В декабре прошлого года его прооперировали в столичном «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова», после чего пациент получил группу инвалидности и вынужден ходить на костылях.

В иске истец указал, что испытывает физические и моральные страдания и просит возместить моральный вред в размере 800 тысяч рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 13 февраля.

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Фотограф:
вчера, в 20:50 +1
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Тульская областьНовомосковск
 

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