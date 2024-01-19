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Кто из туляков с января получит повышенные выплаты Социального фонда России
Фото: freepik.com.

Кто из туляков с января получит повышенные выплаты Социального фонда России

Отделение СФР по Тульской области в январе проиндексировало большинство предоставляемых жителям региона выплат.

Выплаты идут в соответствии с бюджетом Социального фонда на 2024 год, который Президент России Владимир Путин утвердил в конце ноября вместе с другими сопутствующими законами.

Пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми получили повышение назначенных выплат.

Прежде всего, с января увеличены страховые пенсии неработающих граждан.

Согласно подписанному президентом федеральному закону повышение составило 7,5% вместо ранее планировавшихся 4,6%.

В Тульской области индексация затронула свыше 346 тысяч получателей пенсии, в результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров вырос до 24,4 тысячи рублей.

Кроме того, в январе повышен прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий, например единого пособия, которое Отделение СФР по Тульской области сейчас предоставляет родителям более 86 тысяч детей и более 2,4 тысячи беременных женщин. По действующим правилам сумма пособия определяется исходя из прожиточного минимума, установленного в регионе на ребенка или трудоспособного взрослого.

В Тульской области в 2024 году после индексации прожиточного минимума единое пособие на детей выросло и составляет от 7494,5 до 14 989 рублей

(50% или 100% прожиточного минимума ребенка соответственно). Для беременных женщин единое пособие также повышено и составляет от 8422 до 16 844 рублей в месяц.

Помимо единого пособия, также повышены и другие выплаты на детей, размер которых определяется по прожиточному минимуму. Например, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет и ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. Поддержку государства по этим выплатам сегодня в регионе получают родители свыше 7,7 тысячи детей. Оба пособия предоставляются в сумме одного прожиточного минимума ребенка. С нового года размер данных выплат в Тульской области вырос более чем на 1000 рублей и составил 14 989 рублей ежемесячно.

Все повышения в январе Отделение СФР осуществляет беззаявительно, поэтому жителям региона не нужно никуда обращаться или подавать какие-либо заявления, чтобы получить выплаты в проиндексированных размерах.

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