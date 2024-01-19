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Двое жителей Ефремова обокрали магазин в Богородицке

Двое жителей Ефремова обокрали магазин в Богородицке

Мужчины задержаны, похищенное изъято.

В Богородицке полицейские задержали подозреваемых в краже, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратился директор сетевого магазина, расположенного на улице Коммунаров. Мужчина заявил, что неизвестные утащили из торгового зала алкоголь и продукты питания.

Внимательно изучив записи камер видеонаблюдения, стражи порядка в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались 33-летний и 22-летний жители Ефремова. Похищенное изъято, в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». 

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