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Как в Туле духовно поддерживают ветеранов боевых действий и семьи бойцов СВО
Фото пресс-службы фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Тульской области

Как в Туле духовно поддерживают ветеранов боевых действий и семьи бойцов СВО

Тульская и Белевская епархии и филиал фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Тульской области подписали Соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили митрополит Тульский и Ефремовский Алексий, епископ Белевский и Алексинский Серафим и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Тульской области Анна Домченко.

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Стороны договорились взаимодействовать в вопросах оказания помощи и духовной поддержки ветеранам боевых действий, семьям бойцов СВО и сотрудникам фонда, а также гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи.

— Помощь в поддержке и наставлении необходима и ветеранам военных действий, и членам их семей, и социальным координаторам фонда. Совместная работа со священнослужителями Русской православной церкви началось еще с открытия филиала фонда. Наши подопечные уже успели побывать в паломнических поездках, соцкоординаторы в районах выстроили тесное общение нуждающихся в духовной поддержке с настоятелями местных храмов. Сегодня мы юридически закрепили наше взаимодействие и хотим усилить его в дальнейшем, — поделилась руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Тульской области Анна Домченко. — Дел совместных много, мы с благодарностью принимаем возможность сотрудничества и рады этому союзу.

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В рамках Соглашения на регулярной основе для подопечных и сотрудников филиала фонда «Защитники Отечества» продолжится проведение совместных с православным духовенством мероприятий:

  • встречи со священнослужителями на исторические и духовно-просветительские темы в формате круглых столов, чаепитий, семинаров на территории филиала фонда;
  • познавательные и паломнические экскурсии по региону;
  • совместное посещение участников и ветеранов СВО в лечебных и реабилитационных учреждениях;
  • организация и участие совместных благотворительных акций.
 

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших бойцов.

Здесь героям СВО помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и с процессом переобучения и трудоустройства, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

Также фонд занимается вовлечением ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.

Тульский филиал фонда «Защитники Отечества» находится по адресу: г. Тула пр. Ленина, 63. Социальные координаторы фонда работают во всех районах области.

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Люди
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Место
Тульская область
 

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