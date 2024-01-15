В квартире минусовая температура: администрация Пролетарского округа Тулы выяснит причину

В одной из комнат квартиры №1 на первом этаже в доме №26 корп.1 по ул. Фучика в Туле отопление отсутствует с 31 декабря. По словам жительницы квартиры Натальи, в воскресенье вечером в комнате температура опустилась ниже нуля.

Аналогичная ситуация и в квартире №5 на третьем этаже. Поддерживать относительно нормальную температуру помогают обогреватели.

– Только обогреватели и спасают. Но пол ледяной все равно, они не могут прогреть помещения полностью. А не выключать их круглые сутки тоже невозможно – в доме проводка старая, боимся, что не выдержит. Сегодня еще относительно ничего – на улице же потеплело, а в выходные, когда ночью до - 30 доходило, спать было очень холодно даже с обогревателями даже в обычной комнате, а в угловой вообще был мороз! – рассказала Елена Медведева.

Myslo передал информацию в теруправление по Пролетарскому округу. Вечером в администрации сообщили:

«Выездом сотрудников администрации Пролетарского округа на место установлено, что по стояку кв. 1 вышеуказанного дома система отопления не функционирует, отопление отсутствует. Комиссионное обследование данной комнаты будет проведено 16 января в присутствии заявителя. Дата и время с собственником согласованы. Система отопления в других комнатах работает в штатном режиме, температурный режим соответствует санитарным нормам, жители претензий не имеют».