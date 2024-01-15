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Туляки зарегистрировали по гаражной амнистии 4000 объектов
Фото из архива Myslo.

Туляки зарегистрировали по гаражной амнистии 4000 объектов

Тульское Управление Росреестра насчитало 1252 гаража и 3424 земельных участка.

Закон о гаражной амнистии действует в России с 1 сентября 2021 года. Он позволяет гражданам бесплатно оформить в собственность гаражи и землю под ними.

Управлением Росреестра по Тульской области зарегистрировано 1252 гаража и 3424 земельных участка общей площадью 111 506,8 кв. м.

Напомним, что до 1 сентября 2026 года можно упрощенно оформить права на гаражи и землю под ними при условии, что гараж построен до 30 декабря 2004 года и является капитальным строением.

«Граждане могут оформить гараж и земельный участок под ним в собственность, обратившись в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении участка под гаражом. К нему следует приложить документ, подтверждающий факт владения гаражом (справку о выплате пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража и так далее). Также понадобится межевой план земельного участка и технический план гаража, подготовку которых осуществит кадастровый инженер», — отметила руководитель Управления Росреестра по Тульской области Ольга Морозова.

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