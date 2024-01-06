В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за аномально холодной погоды

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7-8 января 2024 года по территории Тульской области сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже климатической нормы.

В целях профилактики возникновения пожаров Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей!

Памятка по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов:

Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью квалифицированных специалистов.

Электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.

В случае искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их.

Не применяйте для обогрева помещений самодельные или неисправные электрообогреватели.

Памятка по правилам эксплуатации печного отопления:

Перед началом эксплуатации печи и дымоходы должны быть тщательно проверены, очищены от сажи и отремонтированы.

Вблизи печей имейте прибитый металлический лист, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.

Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

Обращаем ваше внимание, что МЧС России не прогнозирует метеоусловия, а рассчитывает риски в соответствии с прогнозом, полученным от Росгидрометцентра.