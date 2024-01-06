В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за аномально холодной погоды

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7-8 января 2024 года по территории Тульской области сохранится аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 9 и более градусов ниже климатической нормы.
В целях профилактики возникновения пожаров Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к жителям региона: будьте бдительны и осторожны, не нарушайте правила пожарной безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревателей!
Памятка по правилам эксплуатации отопительных электробытовых приборов:
- Монтаж и ремонт электропроводки и электроприборов производите только с помощью квалифицированных специалистов.
- Электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки и размещайте их подальше от мебели, ковров, штор и других сгораемых материалов.
- В случае искрения или короткого замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их.
- Не применяйте для обогрева помещений самодельные или неисправные электрообогреватели.
Памятка по правилам эксплуатации печного отопления:
- Перед началом эксплуатации печи и дымоходы должны быть тщательно проверены, очищены от сажи и отремонтированы.
- Вблизи печей имейте прибитый металлический лист, который должен быть свободным от дров и других горючих материалов.
- Не применяйте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для розжига печи.
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».
Обращаем ваше внимание, что МЧС России не прогнозирует метеоусловия, а рассчитывает риски в соответствии с прогнозом, полученным от Росгидрометцентра.