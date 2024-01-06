  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулячка стала четырехмиллионным гостем на выставке «Россия» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулячка стала четырехмиллионным гостем на выставке «Россия»
Фото: Павел Бедняков, фотохост-агентство «РИА Новости». Пресс-служба выставки «Россия».

Тулячка стала четырехмиллионным гостем на выставке «Россия»

Она получила в подарок поездку в Краснодарский край на четырех человек.

Выставка «Россия» встретила четырехмиллионного гостя! Им стала Дарья Молодцова из Тулы, которая приехала на ВДНХ вместе с мужем и друзьями.

Специально для них Выставка «Россия» и Министерство сельского хозяйства подготовили по-настоящему солнечный подарок — майскую поездку в Краснодарский край на четырех человек. Там их ждут посещение лучших российских виноградников и виноделен, а также море, горы и другие прелести Юга России.

- Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы спонтанно решили поехать на выставку. Это невероятно, мы очень рады — это прекрасный новогодний подарок, — отметила Дарья Молодцова.

Девушка рассказала, что работает в Тульском государственном музее оружия, и вместе с мужем как раз думала поехать в этом году на море.

- Мы очень рады, что четырехмиллионный посетитель выставки сможет ещё больше узнать о таком важном сегменте отечественного АПК, как виноградарство и виноделие, и своими глазами увидеть, какой современной и интересной сегодня является эта отрасль, — отметил заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.

- Наша Выставка, безусловно, про достижения, гордость, про Родину! А еще она про то, что именно в нашей стране сбываются любые светлые мечты, случаются чудеса. Сегодняшний подарок — огромное спасибо Министерству сельского хозяйства, вы видите, какие морозы стоят — о солнце. О залитой солнцем русской земле, которая рождает богатейший урожай винограда. Сегодня мы снова говорим о чуде, которое сбывается в нашей России, — подчеркнула генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 10:04 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за аномально холодной погоды
В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за аномально холодной погоды
Погода в Туле 6 января: до минус 14 градусов и небольшой снег
Погода в Туле 6 января: до минус 14 градусов и небольшой снег
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.