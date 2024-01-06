Тулячка стала четырехмиллионным гостем на выставке «Россия»

Специально для них Выставка «Россия» и Министерство сельского хозяйства подготовили по-настоящему солнечный подарок — майскую поездку в Краснодарский край на четырех человек. Там их ждут посещение лучших российских виноградников и виноделен, а также море, горы и другие прелести Юга России.

- Я даже не знаю, что сказать. Это не передать словами. Мы спонтанно решили поехать на выставку. Это невероятно, мы очень рады — это прекрасный новогодний подарок, — отметила Дарья Молодцова.

Девушка рассказала, что работает в Тульском государственном музее оружия, и вместе с мужем как раз думала поехать в этом году на море.

- Мы очень рады, что четырехмиллионный посетитель выставки сможет ещё больше узнать о таком важном сегменте отечественного АПК, как виноградарство и виноделие, и своими глазами увидеть, какой современной и интересной сегодня является эта отрасль, — отметил заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов.

- Наша Выставка, безусловно, про достижения, гордость, про Родину! А еще она про то, что именно в нашей стране сбываются любые светлые мечты, случаются чудеса. Сегодняшний подарок — огромное спасибо Министерству сельского хозяйства, вы видите, какие морозы стоят — о солнце. О залитой солнцем русской земле, которая рождает богатейший урожай винограда. Сегодня мы снова говорим о чуде, которое сбывается в нашей России, — подчеркнула генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова