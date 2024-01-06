Куда сходить в Туле 6 января: афиша Myslo

Публикуем большое расписание мероприятий, которые пройдут в оружейной столице и окрестностях.

Площадь им. В. И. Ленина







6 января с 14.00 до 16.00 — интерактивно-развлекательные программы «Всей семьей веселей».

Улица Металлистов — Музейный квартал

По 7 января — фестиваль новогодних креативных елок.

Казанская набережная.

В течение новогодних праздников здесь туляков и гостей города ждут зимний кинотеатр, новогодние арт-объекты и развлекательные программы для всей семьи.

С 16.00 до 18.00 — «Гостиная Деда Мороза».



С 17.00 по 20.00 для всех желающих дискотека 80-х с участием группы «Фанты».

6+



«Добродей»



6 января до 16.00 — Новогодние выходные, где можно с интересом провести время. Детей и взрослых ждут экскурсии и различные мастер-классы в Кустарном антимузее, музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник».

Посещение интерактивных программ по предварительной записи по телефонам +7 (4872) 35-25-00, +7 953 199-71-88.

0+

ЦПКиО им. П. П. Белоусова

6 января на главной сцене будет выступать Рождественский духовой оркестр и ансамбль «Легенда». Рядом организуют рождественскую ярмарку тульских мастеров. Для всех желающих работает Большой круг катка. До 20.00 будет организован кинокаток.



Комсомольский парк



6 января с 15.00 на катке программа «Волшебный лед». С 15.00 до 17.00 — концерт.





Музей «Тульский кремль»

6 января в 13.00 — пешеходная экскурсия «Вокруг кремля» (6+). Все по предварительной записи.

6+

Тульский областной краеведческий музей

6 января по записи – новогодний квест «По следам Деда Мороза».

В 17.00 — творческая встреча, посвященная 50-детию Владимира Кокинского.

6+

Музей «Тульские самовары»

6 января в 15.00 — интерактивное занятие «Рождество».

Занятие в игровой форме знакомит с историей рождественских праздников, традициями колядования, святочных гаданий.



Парк «Патриот — Тула»







6 января по записи – квест-игра «Новый год для почемучек и очень умелых ручек» (6+).

6 января –командная игра «Новогоднее приключение в Музее обороны» (12+).

6 января по записи – мастер-класс «Добрый Дедушка Мороз» (12+).

6 января по записи — мастер-класс по изготовлению ретрооткрытки «С Новым годом!» (6+).

6 января по записи — мастер-класс «Самоделки у ёлки» (6+).

6+

Историко-мемориальный музей Демидовых

6 января по записи — музейно-педагогическое занятие «У камелька…». (6+)

6 января по записи — мастер-класс «Новогодняя игрушка». (12+)

6 января по записи — квест «Новый Год в Оружейной слободе». (6+)

6+

Мемориальный музей Н. И. Белобородова

6 января в 12.00 — музейное занятие «От Рождества до Крещения». (6+)

Тульский музей изобразительных искусств

6 января в 12.00 — лекция «Рождество в изобразительном искусстве». (12+).

6+

Музей П. Н. Крылова

6 января в 15.00 — культурно-образовательное занятие «Здравствуйте, Святки, веселье да колядки.

6+

Музей Декоративно-прикладного и народного искусства

6 января по записи — новогоднее детское мероприятие «В поисках дракона».

6 января по записи — Мастер-класс лепка/роспись символ года «Дракон».

6 января по записи — мастер-класс кукла «Ангел».

0+

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева

6 января в 13.00 — игровая программа «Новый год на корабле»

6 января в 13.00 — мероприятия «Рождественские посиделки»

0+

Богородицкий дворец-музей и парк

6 января по записи — «Аудиенция у Деда Мороза».

6 января по записи — квест «Новогодний переполох».

6+

Музей «Спасское» имени В. А. Стародубцева

6-7 января в 12.00 по записи — мастер — класс «Рождественский подарок».

6+

Историко-культурный и природный

музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

6 января по записи –тематическая экскурсия «Тургенев. Жить в искусстве

6 января в 14.00 — новогодний мультмарафон.

6+

Музей русского и современного

искусства в Крапивне

6 января по записи — «Новогодний сувенир».

6 января по записи — новогодний квест « Новогодний ералаш».

6 января по записи – квест-игры: «В музей за кладом» (Дом купца Прянчикова) и «Тайны купеческого дома» (Дом купца Астафьева). (12+)

6 января 15.00 по записи –экскурсия по Крапивне с катанием на санках. (6+)

6 января в 17.00 по записи — рождественское мероприятие в литературно-музыкальной гостиной «Забавы в русском стиле». (6+)

Для гостей мероприятия мы подготовили много разных игр, в которые играли в 19 веке. Кульминацией вечера будут старинные гадания.

6+

Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный

музей-заповедник

Суворовский район, город Чекалин, улица Калужская, дом 35

6 января в 13.00 — Рождественский бал (6+).

«Ясная Поляна»

6 января туляков приглашают принять участие в программе «Рождественская сказка». (6+)

Куликово Поле

Пространство «Археология» на ул. Металлистов, д. 8

До 19 января мастер-классы Новогодние колядки и Святки (6+).

Конный двор, Тульская область, Кимовский район, с. Монастырщино

6 января в 12.00 и 13.00 здесь организуют катания на санях. Возрастные рекомендации — 0+, дети до 12 лет допускаются в сопровождении взрослых.





«Октава»



С 2 по 7 января в «Октаве» пройдет новогодняя программа «Неоновые сказки». Маленьких туляков ждет серия бесплатных мастер-классов по росписи открыток и созданию свечей. На протяжении всех праздников на базе кластера пройдут театрализованные постановки и квартирники. Бесплатная программа ждет всех на Рождество, 6 января. 0+

Подробное расписание на сайте: oktavaklaster.ru.