Где в Тульской области можно заняться зимними видами спорта?

Этой зимой жителей Тулы и области ждут открытые площадки для занятий сезонными видами спорта. В области, с учетом климатических условий, доступны порядка 100 хоккейных коробок под открытым небом и арены с искусственным льдом в Туле, Новомосковске, Щекине и Ефремове. Для любителей лыжного спорта работает 4 горнолыжных комплекса и 25 лыжных баз.

Традиционно в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в праздничные дни пройдет ежегодная Всероссийская акция «Декада спорта и здоровья». Это около 140 мероприятий, в которых примут участие более 12 тысяч человек.

С 1 по 8 января во всех муниципалитетах состоятся физкультурные и спортивные фестивали, соревнования среди семейных команд, массовые катания на коньках, лыжах и санках.

До конца зимнего сезона в Тульской области пройдут массовые старты «Лыжня России», «Лыжня Веденина» и «Ночная лыжная гонка».

Для любителей хоккея пройдет фестиваль «Мама, папа, я - хоккейная семья» и соревнования «Тульская любительская хоккейная лига».

Также продолжается набор детей от 7 до 12 лет на бесплатные тренировки по дворовому хоккею. Под руководством профессиональных тренеров ребята смогут повысить уровень катания на коньках, улучшить технику владения шайбой. Записаться на занятия можно с помощью электронной формы по ссылке или по тел. +7 (4872) 21-64-94.

Найти адреса спортивных площадок можно на «Навигаторе физической культуры и спорта Тульской области» и на портале «Открытый регион».