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В новогоднюю ночь тульские бригады скорой помощи выезжали на вызовы более 450 раз

В новогоднюю ночь тульские бригады скорой помощи выезжали на вызовы более 450 раз

Пациенты жаловались на высокую температуру, боль в животе и повышенное давление.

С 22.00 31 декабря до 6.00 1 января бригады скорой помощи выезжали 459 раз. Это меньше, чем в прошлом году. Чаще всего причиной вызова становились высокая температура, боли в животе и высокое давление.

В травмпункт больницы скорой помощи им. Ваныкина обратились 6 человек с бытовыми травмами. Всем пациентам оказана необходимая помощь. В детский травмпункт обратились 4 ребенка. Трое из них — с бытовыми травмами, один ребенок упал с горки. Пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась.

— В новогодние праздники служба скорой помощи, хирургические стационары и травмпункты работают в режиме повышенной готовности. Медработники готовы оказать помощь жителям региона в любое время суток, — сказал министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский.

В контактный центр минздрава поступило 22 звонка. Почти все касались записи к врачу. Запись на прием производил голосовой робот. Вопросов и обращений на горячую линию минздрава не поступало.

Режим работы поликлиник, многопрофильных медучреждений есть в материале Myslo.

Горячая линия минздрава 8-800-4444-003 работает ежедневно с 8.00 до 20.00.

Центр записи на прием к врачу (телефоны 8 (800) 450-33-03, +7 (4872) 33-83-77) и контактные центры поликлиник принимают звонки:

  • 1 и 7 января с 9:00 до 13:00;
  • со 2 по 6 января, 8 января — с 9:00 до 16:00.

Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.

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