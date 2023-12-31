Как работают тульские медучреждения в праздники

поликлиники

31 декабря, 1 и 7 января с 9.00 до 15.00, со 2 по 6 января, 8 января с 9.00 до 18.00 во всех поликлиниках ведут прием дежурные врачи, работают кабинеты неотложной помощи и прививочные кабинеты, обслуживаются вызовы на дом.

1 и 7 января с 9.00 до 15.00, со 2 по 6 января, 8 января с 9.00 до 18.00 проводятся лабораторные и диагностические исследования, ведут прием врачи-специалисты.

Кабинеты медико-психологической помощи в поликлиниках работают по графику медучреждения. Специалист ведет прием по предварительной записи. Подробнее о работе кабинетов можно узнать по телефону 8(4872)33-83-75. Их адреса можно найти здесь. Телефоны медучреждений и адреса сайтов опубликованы тут.

травмпункты

Взрослый травмпункт в Ваныкинской больнице (ул. Первомайская, д. 13), Горбольнице № 11 (ул. Чаплыгина, д. 13) и детский травмпункт в детской областной больнице (ул. Бондаренко, д. 39) работают круглосуточно в течение всех праздничных дней.

Специализированные медучреждения

С 3 по 6 января с 9.00 до 15.00 ведут прием специалисты профильных специализированных медучреждений: взрослой и детской областной больницы, областного кардиодиспансера, психиатрической больницы, кожно-венерологического, наркологического, противотуберкулезного и онкологического диспансеров, перинатального центра, Центра медицинской профилактики и реабилитации, Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, Центра детской психоневрологии.

Клинико-диагностический центр областной больницы работает с 3 по 6 января с 9.00 до 15.00.

Стоматологическая помощь

В филиалах и структурных подразделениях стоматологической поликлиники 31 декабря и с 1 по 8 января с 9.00 до 15.00 ведет прием дежурный врач. После 15.00 работает неотложная стоматологическая помощь в Городской больнице № 7 г. Тулы (ул. Тимирязева, д. 97б).

Горячие линии

Горячая линия Минздрава Тульской области (тел. 8-800-4444-003 и +7(4872)79-01-03) будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

Центр записи на прием к врачу (тел.: 8 (800) 450-33-03, 8 (4872) 33-83-77) и контактные центры поликлиник принимают звонки 31 декабря, 1 и 7 января с 9.00 до 13,00; со 2 по 6 января, 8 января – с 9.00 до 16.00. Робот принимает звонки и записывает на прием круглосуточно.