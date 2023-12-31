С Новым годом, туляки!

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo

Алексей Дюмин,

губернатор Тульской области.

Дорогие жители Тульской области! Поздравляю вас с Новым годом!

У ходящий год был непростым, но благодаря нашему с вами труду мы успешно преодолевали вызовы, достигали успехов в разных сферах.

Спасибо вам за неравнодушие и искреннее желание делать наш регион лучше. Будем и дальше поддерживать друг друга, заботиться о близких.

Особую благодарность выражаю нашим бойцам на передовой. Они сражаются за будущее наших детей, защищают Родину. Мы гордимся их мужеством и отвагой!

Пусть 2024 год принесет радость и исполнение желаний каждому из вас.

Здоровья, благополучия и всего самого доброго вам и вашим

родным!

Евгений Дронов,

Генеральный директор АО «АК „Туламашзавод“»,

Герой Труда РФ

Дорогие друзья! Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

Новый год — это время подведения итогов и новых надежд, когда все мы ждем перемен к лучшему. Искренне желаю вам, чтобы в следующем году вас ждало крепкое здоровье, творческое вдохновение, успех во всех начинаниях, исполнение любых желаний и большие свершения. Чтобы ваши родные были здоровы, а любимые всегда оставались рядом, ведь каждому из нас хочется быть самым счастливым в предстоящем году! Новых вам достижений и надежных друзей, успехов в осуществлении перспективных планов, личностного и профессионального роста. Пусть в этот яркий и сказочный праздник в ваши дома непременно придет радость и светлое настроение. Тепла и благополучия вам и всем тем, кто вам дорог!

Игорь Курилов,

генеральный директор

ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2024 годом и Рождеством!

Новый год и Рождество — особенные праздники для каждого из нас. Провожая уходящий год, мы с надеждой смотрим в будущее, строим планы и верим, что всё задуманное сбудется.

2023 год выдался непростым, но предприятия тульской оборонки общими усилиями с честью выстояли в этот непростой период и выполнили все поставленные задачи. Несмотря на сложные условия, мы все вместе смогли достичь многого, за что хочу сказать коллегам и партнерам огромное спасибо. Надеюсь, что наступающий год будет для всех нас успешным и поможет осуществить задуманное.

С наступающими праздниками! Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие, тепло и уют! Искренне желаю всем тулякам крепкого здоровья, благополучия, удачи во всех добрых начинаниях! Пусть Новый 2024-й станет годом интересных встреч и творческих удач, временем плодотворной работы, успеха и реализации самых смелых идей, планов и замыслов!

Дмитрий Федотов,

депутат Тульской городской Думы

Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Новым 2024 годом и Рождеством Христовым!

Новый год — это самый добрый, самый радостный и самый теплый праздник. Он дарит надежду на исполнение заветных желаний, веру в лучшее, отражает наши семейные традиции, нашу любовь к родным, наш дом и его уют. Так складывалось из поколения в поколение. Именно поэтому мы так его ждем.

Уходящий год принес много перемен. Он раскрыл подлинные, главные качества души нашего народа, такие как преданность Родине, сплоченность, стойкость, взаимовыручка, милосердие и сострадание.

Вместе нам многое удалось сделать, чтобы идти в ногу со временем, чтобы развитие нашего города было устойчивым и непрерывным. Тула продолжает преображаться. 2023 год стал непростым, но мы справились с трудностями — они сплотили нас, помогли открыть дополнительные резервы сил и возможностей.

В преддверии Нового года желаю всем доброго здоровья, радости и выдающихся успехов, пусть все планы и мечты сбудутся, а новый год принесет долгожданные перемены к лучшему!

Игорь Кабанов,

генеральный директор ГК «БРАЕР».

Дорогие туляки! Поздравляю вас с наступающим 2024 годом!

По старой доброй традиции новогодние праздники считают рубежом для подведения итогов прошедшего года и точкой отсчета для новых планов и начинаний. Это время приятных хлопот, теплых встреч с родными и друзьями, время радостных надежд, подарков и поздравлений. В уходящем году благодаря сплоченности, мудрости и профессионализму команды удалось решить немало вопросов и реализовать большое количество проектов.

Каким будет наступающий год, во многом зависит от нас самих.

Пусть 2024 год наполнит ваш дом яркими событиями, счастьем и любовью, миром и добром, теплом и уютом, вдохновит на позитивные свершения.

Здоровья вам в новом году, мира, добра и благополучия!

Олег Кравченко,

ректор Тульского государственного университета

Уважаемые туляки!

От всей души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

Ушёл в историю ещё один год, в котором мы созидательно трудились, решали значимые задачи, преодолевали трудности и радовались победам. Сегодня каждый из нас может вспомнить что-то своё, подвести собственные итоги года, наметить планы на будущее. Из этих достижений и планов и складывается судьба организаций, в которых мы работаем, регионов, где живём, судьба нашей Родины. Новый год и Рождество — самые любимые, по-настоящему тёплые, семейные праздники. Пусть они принесут в Ваш дом радость, наполнят его ощущением волшебства, создадут позитивный настрой для будущих свершений! Пусть будут здоровы и счастливы близкие, а каждый день приносит только добрые вести!

С праздником!

Владимир Гуреев,

генеральный директор ООО «СПАР Тула».

Дорогие туляки!

Новый год для каждого из нас — самый долгожданный, самый добрый и самый любимый праздник. Мы провожаем уходящий год с чувством благодарности за всё то, что мы создали, реализовали, за тот путь, который прошли. За уроки смелости, стойкости, мудрости и доброты, которые получили. За ту насыщенную и эффективную работу, которую успешно вели в течение всего 2023 года, за новых бизнес-партнеров и старых добрых друзей.

Пусть 2024 год оправдает все ваши надежды, сделает вашу жизнь интереснее, ярче, счастливее, наполнит ее добром, светом и радостью. Пусть ваши упорство, целеустремленность и трудолюбие помогут вам двигаться только вперед, достичь намеченных целей, реализовать планы и мечты. Пусть в новом году будет много по-настоящему ценного, доброго и искреннего, а успех и удача всегда идут рядом.

От всего сердца желаю вам светлых, радостных праздничных дней в кругу семьи, любимых людей, друзей. Подарите им в этот Новый год улыбку, заботу, внимание и тепло своей души. Здоровья, счастья, улыбок, мира и добра!

Андрей Кишалов,

генеральный директор Охранного холдинга «БАРС»

Дорогие туляки!

Новогодние праздники — самые добрые и долгожданные. Это чудесное время радости, улыбок и подарков. В эти дни мы с особенным удовольствием делимся друг с другом положительными эмоциями, приятными воспоминаниями, подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее, мечтаем, наполняемся светом и надеждой.

2023 год принес нам новый полезный опыт, дал старт многим амбициозным проектам, научил мудрости, терпению, выдержке. Уверен, что и в 2024 году мы продолжим добиваться поставленных целей.

Очень хочется в новый год взять с собой только самое лучшее. Пусть 2024 год будет удачным и плодотворным, щедрым на успех и новые свершения, принесет счастье и наполнит каждый дом теплом и взаимопониманием. Пусть подарит нам всем любовь, радость общения, тепло семейного очага. От всей души желаю, чтобы в новом году сбылись все ваши светлые желания, воплотились в жизнь самые смелые мечты, чтобы родные и любимые люди всегда были рядом. Крепкого здоровья вам, благополучия, достатка и голубого неба над головой.