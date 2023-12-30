Из-за трагедии в Белгороде в Тульской области усилен ряд направлений общей безопасности

30 декабря под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина проведено заседание объединенного оперативного штаба региона, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Были заслушаны доклады силовых структур о готовности сил и средств, выделенных для обеспечения полного комплекса мер безопасности.

Кроме того, исходя из трагических событий в приграничном субъекте – Белгородской области, дополнительно был усилен ряд важных направлений общего плана безопасности на весь период праздничных мероприятий.

Выделенные силы и средства для обеспечения безопасности находятся в повышенной готовности и соответствуют всем уровням угроз.

Оперативный штаб региона продолжает круглосуточную и непрерывную работу по координации действий.