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Из-за трагедии в Белгороде в Тульской области усилен ряд направлений общей безопасности

Из-за трагедии в Белгороде в Тульской области усилен ряд направлений общей безопасности

30 декабря под председательством губернатора Алексея Дюмина прошло заседание оперштаба региона.

30 декабря под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина проведено заседание объединенного оперативного штаба региона, сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

Были заслушаны доклады силовых структур о готовности сил и средств, выделенных для обеспечения полного комплекса мер безопасности.

Кроме того, исходя из трагических событий в приграничном субъекте – Белгородской области, дополнительно был усилен ряд важных направлений общего плана безопасности на весь период праздничных мероприятий.

Выделенные силы и средства для обеспечения безопасности находятся в повышенной готовности и соответствуют всем уровням угроз.

Оперативный штаб региона продолжает круглосуточную и непрерывную работу по координации действий.

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