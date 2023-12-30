Веневский полицейский получил от нелегала взятку в 150 тысяч рублей

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Веневский районный суд Тульской области рассмотрел ходатайство следователя новомосковского следственного отдела СУ СК России по Тульской области об избрании меры пресечения оперативнику районного ОМВД, обвиняемому в получении взятки.

По версии следствия, опер получил 150 тысяч рублей от нелегального мигранта. За эту сумму полицейский, якобы, обещал закрыть глаза на допущенные им нарушения миграционного и трудового законодательства.

Постановлением суда от 29 декабря мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области отметили, что противоправные действия полицейского были выявлены сотрудниками подазделения собственной безопасности. На основании материалов, собранных оперативниками, следственными органами было принято процессуальное решение.

– В УМВД России по Тульской области в отношении сотрудника проведена служебная проверка, принято решение о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке, – сообщил руководитель пресс-службы ведомства Андрей Ярцев.