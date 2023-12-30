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Веневский полицейский получил от нелегала взятку в 150 тысяч рублей
Фото из архива Myslo

Веневский полицейский получил от нелегала взятку в 150 тысяч рублей

Ближайшие два месяца оперативник районного ОМВД проведёт под домашним арестом.

Веневский районный суд Тульской области рассмотрел ходатайство следователя новомосковского следственного отдела СУ СК России по Тульской области об избрании меры пресечения оперативнику районного ОМВД, обвиняемому в получении взятки.

По версии следствия, опер получил 150 тысяч рублей от нелегального мигранта. За эту сумму полицейский, якобы, обещал закрыть глаза на допущенные им нарушения миграционного и трудового законодательства.

Постановлением суда от 29 декабря мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области отметили, что противоправные действия полицейского были выявлены сотрудниками подазделения собственной безопасности. На основании материалов, собранных оперативниками, следственными органами было принято процессуальное решение.

– В УМВД России по Тульской области в отношении сотрудника проведена служебная проверка, принято решение о его увольнении из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. При подтверждении вины он понесет наказание в установленном законом порядке, – сообщил руководитель пресс-службы ведомства Андрей Ярцев. 

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Фотограф:
сегодня, в 22:14 +1
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