Transfiguration church: тулякам стало обидно за Преображенскую церковь

На указателе к тульским достопримечательностям на ул. Менделеевской наших подписчиков смутило, что названия храмов написаны не транслитом, а переведены буквально. Например, Transfiguration church.

Также на английский перевели слова «Богоявление», «Успение» и все остальное.

Теперь же туляки спорят, как же правильно перевести «тульский пряник»: honey cake или gingerbread, а про Transfiguration church шутят, что этому храму в настоятели бы профессора Макгонагалл из «Гарри Поттера».

А что вы думаете про указатели для иностранцев? Перевод или транслит?