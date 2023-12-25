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Transfiguration church: тулякам стало обидно за Преображенскую церковь

Transfiguration church: тулякам стало обидно за Преображенскую церковь

Жителей города удивили новые указатели на улице Менделеевской.

На указателе к тульским достопримечательностям на ул. Менделеевской наших подписчиков смутило, что названия храмов написаны не транслитом, а переведены буквально. Например, Transfiguration church.

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Также на английский перевели слова «Богоявление», «Успение» и все остальное. 

Теперь же туляки спорят, как же правильно перевести «тульский пряник»: honey cake или gingerbread, а про Transfiguration church шутят, что этому храму в настоятели бы профессора Макгонагалл из «Гарри Поттера».

 

А что вы думаете про указатели для иностранцев? Перевод или транслит?

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