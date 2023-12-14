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В Туле с молотка продадут квартиры, недостроенное здание и каптажное сооружение

В Туле с молотка продадут квартиры, недостроенное здание и каптажное сооружение

Всё это раньше принадлежало должникам, которые не смогли рассчитаться по своим обязательствам.

Ближайший аукцион по продаже имущества должников состоится 19 декабря в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП». По информации пресс-службы тульского Управления ФССП России, среди лотов — недвижимость на общую сумму свыше 65,5 млн рублей.

Это земельный участок в Щекино, недостроенное здание в Новомосковске, комната в Веневе, квартиры в Туле, Алексине, Ясногорске и других городах области, а также каптажное сооружение, расположенное в Алексине.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 декабря здесь.

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