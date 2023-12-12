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Оборонные предприятия Тулы приглашают на ярмарку вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Оборонные предприятия Тулы приглашают на ярмарку вакансий

Рассказываем, какие необходимы специалисты.

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку вакансий на предприятия оборонно-промышленной отрасли региона. Работодатели готовы предложить порядка 400 вакантных мест с расширенным социальным пакетом и стабильной выплатой заработной платы.

Предложенные вакансии подойдут для соискателей с опытом и будущих выпускников ссузов. 

Среди вакансий будут представлены рабочие места по самым востребованным профессиям Тульской области, в том числе: фрезеровщики, слесари, операторы станков с программным управлением, инженеры-конструкторы, водители, литейщики, гальваники и др.

В числе работодателей: 

  • АО «Октава»;
  • ООО «ТОЗ — Энерго»;
  • АО «Полема»;
  • ООО «ТПЗ — Сервис»; 
  • АО «Тулачермет»; 
  • АО «ЦКБА» и др. 

Во время ярмарки будет работать отдельная площадка, где в качестве работодателя выступит министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, ограничений по времени общения нет. 

Специалисты Кадрового центра расскажут, как подготовиться к собеседованию, создать резюме и т. д. 

Ярмарка трудоустройства состоится 14 декабря с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34. 

 

В 2023 году уже более 9 тысяч жителей Тульской области смогли найти работу благодаря Центрам занятости, в том числе после посещения ярмарок вакансий. 

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