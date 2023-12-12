Оборонные предприятия Тулы приглашают на ярмарку вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку вакансий на предприятия оборонно-промышленной отрасли региона. Работодатели готовы предложить порядка 400 вакантных мест с расширенным социальным пакетом и стабильной выплатой заработной платы.

Предложенные вакансии подойдут для соискателей с опытом и будущих выпускников ссузов.

Среди вакансий будут представлены рабочие места по самым востребованным профессиям Тульской области, в том числе: фрезеровщики, слесари, операторы станков с программным управлением, инженеры-конструкторы, водители, литейщики, гальваники и др.

В числе работодателей:

АО «Октава»;

ООО «ТОЗ — Энерго»;

АО «Полема»;

ООО «ТПЗ — Сервис»;

АО «Тулачермет»;

АО «ЦКБА» и др.

Во время ярмарки будет работать отдельная площадка, где в качестве работодателя выступит министерство труда и социальной защиты Тульской области.

Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, ограничений по времени общения нет.

Специалисты Кадрового центра расскажут, как подготовиться к собеседованию, создать резюме и т. д.

Ярмарка трудоустройства состоится 14 декабря с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34.

В 2023 году уже более 9 тысяч жителей Тульской области смогли найти работу благодаря Центрам занятости, в том числе после посещения ярмарок вакансий.