Оборонные предприятия Тулы приглашают на ярмарку вакансий

Кадровый центр «Работа России» приглашает туляков на ярмарку вакансий на предприятия оборонно-промышленной отрасли региона. Работодатели готовы предложить порядка 400 вакантных мест с расширенным социальным пакетом и стабильной выплатой заработной платы.
Предложенные вакансии подойдут для соискателей с опытом и будущих выпускников ссузов.
Среди вакансий будут представлены рабочие места по самым востребованным профессиям Тульской области, в том числе: фрезеровщики, слесари, операторы станков с программным управлением, инженеры-конструкторы, водители, литейщики, гальваники и др.
В числе работодателей:
- АО «Октава»;
- ООО «ТОЗ — Энерго»;
- АО «Полема»;
- ООО «ТПЗ — Сервис»;
- АО «Тулачермет»;
- АО «ЦКБА» и др.
Во время ярмарки будет работать отдельная площадка, где в качестве работодателя выступит министерство труда и социальной защиты Тульской области.
Открытый отбор позволяет каждому соискателю пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, ограничений по времени общения нет.
Специалисты Кадрового центра расскажут, как подготовиться к собеседованию, создать резюме и т. д.
Ярмарка трудоустройства состоится 14 декабря с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Демонстрации, 34.
В 2023 году уже более 9 тысяч жителей Тульской области смогли найти работу благодаря Центрам занятости, в том числе после посещения ярмарок вакансий.