В Туле железнодорожник украл оборудование и сдал на металлолом

Дознание ЛО МВД России на станции Тула завершило расследование уголовного дела о хищении автоматического электропривода шлагбаума из помещения дежурного по переезду, расположенного на перегоне «Криволучье — Присады».

Установлено, что 47-летний туляк, являясь работником железнодорожной организации, присвоил оборудование. При помощи постороннего лица, который не знал о его преступном намерении, злоумышленник перенес коробку с электроприводом весом 100 кг в свой автомобиль, а затем сдал в пункт приема металлолома. Вырученные средства потратил.

Сумма ущерба составила почти 45 000 рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Обвиняемый, теперь уже бывший работник железнодорожной организации, в ближайшее время предстанет перед судом.