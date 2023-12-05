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В Туле железнодорожник украл оборудование и сдал на металлолом

В Туле железнодорожник украл оборудование и сдал на металлолом

Сумма ущерба составила почти 45 000 рублей.

Дознание ЛО МВД России на станции Тула завершило расследование уголовного дела о хищении автоматического электропривода шлагбаума из помещения дежурного по переезду, расположенного на перегоне «Криволучье — Присады».

Установлено, что 47-летний туляк, являясь работником железнодорожной организации, присвоил оборудование. При помощи постороннего лица, который не знал о его преступном намерении, злоумышленник перенес коробку с электроприводом весом 100 кг в свой автомобиль, а затем сдал в пункт приема металлолома. Вырученные средства потратил.

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Сумма ущерба составила почти 45 000 рублей.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Обвиняемый, теперь уже бывший работник железнодорожной организации, в ближайшее время предстанет перед судом.

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