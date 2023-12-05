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Странный дорожный знак на ул. Кирова демонтируют
Фото из группы «ВКонтакте» «Свободная Тула»

Странный дорожный знак на ул. Кирова демонтируют

Администрация Тулы отреагировала на замечания водителей.

Ранее активисты «Свободной Тулы» удивились новым дорожным знакам на ул. Кирова, которые противоречат друг другу. В городской администрации заявили, что исправят это в ближайшее время.

— По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, в настоящее время на ул. Кирова в районе пересечения с ул. Кутузова установлены предварительные дорожные знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам».

5 декабря основной знак 5.15.1 «Направления движения по полосам» будет установлен непосредственно перед пересечением с ул. Кутузова, знак 4.1.6 «Движение направо или налево» будет демонтирован, — заявили в администрации.

Сообщается, что знаки были установлены по многочисленным обращениям граждан.

— На этом участке дороги автовладельцы часто совершают левый поворот из крайней правой полосы, что может привести к созданию аварийной ситуации, — уточнили в администрации.

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