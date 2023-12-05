Странный дорожный знак на ул. Кирова демонтируют

Фото из группы «ВКонтакте» «Свободная Тула»

Ранее активисты «Свободной Тулы» удивились новым дорожным знакам на ул. Кирова, которые противоречат друг другу. В городской администрации заявили, что исправят это в ближайшее время.

— По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству, в настоящее время на ул. Кирова в районе пересечения с ул. Кутузова установлены предварительные дорожные знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам».

5 декабря основной знак 5.15.1 «Направления движения по полосам» будет установлен непосредственно перед пересечением с ул. Кутузова, знак 4.1.6 «Движение направо или налево» будет демонтирован, — заявили в администрации.

Сообщается, что знаки были установлены по многочисленным обращениям граждан.

— На этом участке дороги автовладельцы часто совершают левый поворот из крайней правой полосы, что может привести к созданию аварийной ситуации, — уточнили в администрации.