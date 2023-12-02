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В Тульской области почти 56 тысяч семей получат прибавку к маткапиталу
Фото из архива Myslo

В Тульской области почти 56 тысяч семей получат прибавку к маткапиталу

Социальный фонд России 1 февраля проведёт индексацию на 7,5%.

Соцфонд повысит сумму материнского капитала всем семьям, которые пока не воспользовались им. Индексацию также получат родители, сохранившие часть средств на сертификате. Чем больше неиспользованная сумма – тем выше будет прибавка после индексации.

В Тульской области около 56 тысяч семей еще не использовали средства материнского капитала полностью. Все они с февраля следующего года смогут распорядиться уже проиндексированной суммой маткапитала. Максимальное повышение ждет семьи, которые ни разу не распоряжались сертификатом – для них сумма вырастет сразу на 44 тысячи рублей.

Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, увеличение составит уже 58 тысяч рублей. Родители, сохранившие часть маткапитала, тоже могут рассчитывать на индексацию. Остаток суммы будет увеличен на те же 7,5%.

Сумму неизрасходованного материнского капитала можно узнать на портале госуслуг. С 1 февраля размер маткапитала на первого ребенка вырастет почти до 631000 рублей. Повышенный материнский капитал на второго ребенка составит 833800 рублей.

Фотограф:
сегодня, в 21:21 −1
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