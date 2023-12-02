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Больше 450 тысяч туляков сдали тест на ВИЧ-инфекцию
Фото: минздрав Тульской области

Больше 450 тысяч туляков сдали тест на ВИЧ-инфекцию

Это можно сделать бесплатно и анонимно.

В тульском ТЦ «Гостиный двор» прошла профилактическая акция #СТОПВИЧСПИД, приуроченная ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Больше 100 туляков прошли экспресс-тестирование на ВИЧ. Все тесты показали отрицательный результат.

Всего в текущем году обследование для определения ВИЧ-статуса прошли около 450 тысяч жителей Тульской области. Это можно сделать бесплатно и анонимно в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по адресу: Тула, ул. Набережная Дрейера, д. 14. Телефон для справок: 8(4872)47-29-73.

В Центре также работает «телефон доверия»: +7 (950)925-91-37.

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