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В Туле лыжную базу «Спартак» планируют открыть в следующие выходные
Фото из группы в соцсети «ВКонтакте» лыжной базы «Спартак».

В Туле лыжную базу «Спартак» планируют открыть в следующие выходные

Раздевалка и пункт проката пока не работают, но на своих лыжах уже можно кататься.

В следующие выходные в Туле планируют открыть лыжную базу «Спартак», которая расположена в 4-й Дачном проезде, 7-б.

— Мы прикладываем все усилия, чтобы поскорее открыть лыжную базу в этом сезоне. Сегодня состоялся первый выезд снегоходов на трассу, снег немного примяли, далее работы будут продолжены, — об этом сообщается в группе лыжной базы в соцсети «ВКонтакте».

Кататься на своих лыжах уже можно, но раздевалка и пункт проката пока не работают. Планируется, что двери для всех желающих откроют 9–10 декабря.

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